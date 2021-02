Un an après la crise : comment peut-on réinventer sa production touristique ?

Et contrairement à ce que pense Instagram, le choix de partir dans telle ou telle destination ne se fait pas sur des simples images et une vidéo de 3 minutes.



Il existe une multitude de paramètres qui influencent l'humain. Tout comme le client n'est pas singulier, il est multiple.



" Il convient de savoir qui est notre client, savoir si nous avons en face un touriste ou un voyageur ? Un touriste veut consommer un produit à la carte, alors que le voyageur est un peu plus complexe, " confie l'intervenante.



A chaque personne son produit et c'est important de bien le cibler, même si la frontière est parfois menue.



Ainsi, une personne qui souhaite un road trip, terme à la mode dans le monde d'avant, n'est autre " qu'un circuit, " résume Silvia Trinchero.



Le voyageur serait alors une personne qui veut sortir hors des sentiers battus, ne pas être dans les mêmes lieux que les touristes et découvrir la culture du pays.



Le tourisme d'après sera sans doute une mutation des deux profils. Le voyage pourrait à l'avenir être moins accessible, moins récurrent, donc la dimension découverte sera très importante.



" Le tourisme avant la crise, il consommait afin de remplir le temps libre et pour à s'évader du quotidien, tout en allant dans les fameux "place to be".



Au contraire, le voyageur n'est pas un consommateur, il pense qu'il n'a pas besoin de nous agents de voyages " définit la formatrice.



Cela passera par l'expertise et la possibilité de le faire rêver, tout en stimulant l'imaginaire de ce voyageur.



Pour cela, il est nécessaire de commencer par l'utilisation de symboles, rien que dans le titre, mais aussi en utilisant du marketing expérientiel, mais ce n'est pas tout.