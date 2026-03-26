VIC Transport concrétise son offensive dans le voyage

Le nouveau site, situé à proximité de Paris-Charles-de-Gaulle, doit aussi jouer un rôle stratégique.



À terme, il pourrait servir de hub pour organiser les flux et optimiser les départs, en lien avec le développement de l’activité voyage.



En se positionnant comme "autocariste-voyagiste", VIC Transport s’attaque à un marché fragmenté, encore largement dominé par des acteurs locaux et des réseaux historiques.



Mais le groupe avance avec une conviction forte : le modèle intégré - transport + agences - peut créer de la valeur, à condition de préserver ce qui fait la force du secteur : la proximité et la relation humaine.