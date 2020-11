Vacances de ski à Noël : "Les Outre-mer - aussi - ont besoin de remonter la pente !"

Tous les élus métropolitains, et le ministère des transports, se mobilisent actuellement pour favoriser les vacances en métropole pour Noël, et plus particulièrement à la montagne.



Sans que quiconque se préoccupe sérieusement des perspectives touristiques de la période de Noël pour les Caraïbes françaises.



Or, s'il est assez facile de réserver en dernière minute ses vacances de Noël aux sports d'hiver (on peut y aller en train ou en voiture), c'est beaucoup moins facile de prendre l'avion en famille, sans un minimum d'organisation à l'avance.



L'énergie dépensée par le ministère des transports pour "organiser" les déplacements des français de la métropole en train vers la montagne pourrait utilement être partagée avec des efforts de communication pour encourager les français de la métropole à aller dans les Outre-mer pour les vacances de Noël.



A titre d'élément de preuve sur l'activisme métropolitain en faveur de la montagne métropolitaine, je vous invite à lire l'interview de la ministre du Travail, Madame Elisabeth BORNE, qui hier, dimanche 15 novembre, appelait les stations de ski à embaucher les 120.000 saisonniers dont elles ont besoin pour fonctionner, dans la perspective des vacances de Noël, pour les mettre au chômage partiel si ces mêmes stations ne rouvrent pas, à cause de la prolongation du confinement.