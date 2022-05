Le trafic Paris - Outre-mer en avril 2022 retrouve les niveaux de 2019

"La reprise du trafic est réelle et centrée sur le tourisme et les familles. Nous allons avoir tous probablement un bon été. (...)



Et sur nos basiques, pour French Bee et Air Caraïbes, même sur les DOM-TOM qui enregistrent une forte reprise, je souhaite être prudent car nous n’avons pas la clientèle de retour. En période de pointe, il nous faut aussi des Antillais qui viennent en Métropole et il y en a beaucoup moins qu'avant.



Plus globalement je reste prudent sur l'équilibre des trafics et les origines de ventes."

Les motifs impérieux depuis ou vers les Outre-mer ne seront plus obligatoires pour les passagers non-vaccinés. Pour les voyageurs vaccinés, il ne sera plus demandé à l'embarquement un test négatif à la Covid-19.Cette levée des contraintes laissent augurer un bel été pour les Outre-mer. Lors du congrès des Entreprises du Voyage, Marc Rochet, directeur général d'Air Caraïbes précisait :