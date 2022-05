Outre-mer : le protocole sanitaire est considérablement allégé !

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion. Il reste néanmoins un moyen efficace de se protéger et de protéger les autres dans les espaces clos,

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle de la journée.La mesure avait été réinstauré le 26 novembre 2022, afin de lutter contre la propagation du variant omicron.Et comme dirait l'autre, jamais deux sans trois, un autre point du protocole est suspendu." précise l'annonce.La décision d'alléger le protocole a été prise, en raison de l’amélioration de la situation épidémique au niveau national et du recul des niveaux d’hospitalisation.La 5ème vague n’est toujours pas encore terminée et certains alertent d'une possible 6e vague, à cause de variants apparus en Afrique du Sud. Les deux ministères appellent à poursuivre les efforts de vaccination des populations concernés par l'annonce.