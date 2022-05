Covid : le port du masque est-il obligatoire dans l'avion ?

La fin du port du masque s'appliquera aux métros, trains, bus, avions et taxis.



Au sujet de l'aérien, cette décision concerne le territoire national donc pour les vols moyens et long-courriers, cela dépend des règles des pays et des compagnies concernés,

Un allègement du protocole sanitaire qui devrait satisfaire les professionnels du tourisme.Après deux ans de pandémie et de restrictions, il ne fait pas de doute que le moyen de protection restera ancré dans les habitudes et restera présent dans les transports en commun." nous explique le Quai d'Orsay que nous avons contacté.Ainsi, vos voyageurs ne seront plus obligés de porter un masque au départ de la France, mais devront se plier aux exigences des autorités à destination. France Diplomatie, avant de finaliser sa valise ou un contrat de voyages.