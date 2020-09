Les 3 Vallées : "a priori pas de masque sur les pistes"

Alors que la France est baignée par un soleil torride, la montagne se prépare à sa rentrée hivernale.



Sur fond de reprise de l'épidémie en France et en l'absence de plus en plus certaine d'une majeure partie de la clientèle, les stations de ski vont devoir s'adapter.



Et la première à dégainer médiatiquement sera la plus dense et étendue, à savoir les 3 Vallées, regroupant en autre les Ménuires, Val-Thorens et Méribel.



Si le grand nombre de skieurs pouvaient être par le passé un inconvénient, l'immensité du domaine constituera sans doute un avantage indéniable, à l'heure où la distanciation sociale sera une norme durable.



" Nous aurons des contraintes, mais je pense que les Français s'habituent petit à petit à la situation. Nous sommes assez confiants du fait de la spécifité de nos clients ," espère Olivier Desaulty, le directeur du domaine skiable des 3 vallées.



Le client moyen serait plutôt un grand amateur de ski, plutôt que de la vie de village ou la gastronomie, et de grands espaces.



Deux éléments qui seront toujours au rendez-vous à l'hiver 2020-2021.