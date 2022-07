Outre-mer : 'Une réponse martiale à des problèmes de politique économique !"

Ce qui eût été une preuve de courage de la part de ce ministère.



On va donc tenter de travailler avec le ministère de l’intérieur, mais une fois de plus, le gouvernement nomme mais ne programme pas. En général, on fixe des objectifs, puis on nomme les personnes qui semblent les plus appropriées pour atteindre ces objectifs.



Nous nous étions plaints, vigoureusement, de manière constante, répétée, opiniâtre, que le code du tourisme devienne de plus en plus une annexe du ministère de l’intérieur, puisque le code général des collectivités territoriales dictait abusivement la législation du code du tourisme.



Nous avons tenté, en vain, de faire passer en priorité les intérêts du développement de l’emploi et de l’entrepreunariat dans les Outre-mer, grâce aux industries touristiques. Le principal réservoir d’emplois du secteur productif privé, pour les Outre-mer.



La législation applicable aux industries touristiques des Outre-mer doit s’affranchir de celles applicables à l’Hexagone.