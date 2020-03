Valeurs Assurances intègre "l'épidémie" à son produit "Force majeure"

"C'est une innovation sur le marché, les ventes individuelles sont impactées et la psychose ambiante n'arrange rien...Nous ne pouvons pas couvrir la peur, mais nous pouvons rassurer et accompagner les agences à traverser ce moment difficile : certaines OTA nous ont déjà appelés car la situation devient plus que complexe et il faut s'en sortir." a déclaré Bertrand Thorel, directeur général.