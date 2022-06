Vandalisme : l'agence Havas Voyages de Lyon cible des écologistes

"C'est honteux. Cette agence place Bellecour se situe dans le plus beau quartier de Lyon. Elle vient juste d'être entière rénovée" lance t-il contacté par nos soins. Il dénonce de tels actes : "On ne défend pas ses idées avec ces méthodes" .



"Notre groupe remercie les professionnels et aussi les élus locaux pour les messages que nous avons reçus. Nous transmettons à nos Travel planer de l'agence Havas voyages de Lyon notre plus grande solidarité" ajoute Laurent Abitbol.



Le groupe Marietton Développement a porté plainte. " Une enquête va être ouverte " précise encore le président du groupe.



L'agence qui n'a pas fermé a également reçu " le plus grand soutien de ses clients" , elle a depuis été entièrement nettoyée.