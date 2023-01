VistaJet : des réservations en hausse de 85 % pendant la première quinzaine de janvier

"Cette année,

"les préférences de la clientèle pour les expériences individualisées et sur mesure entraîneront une nouvelle évolution des modèles de réservation".

"plus sélectifs"

"expériences"

précise encore le communiqué de la compagnie,VistaJet s'attend en effet à ce que ses clients soientEt de citer quelquesqui devraient séduire les membres VistaJet. Par exemple, au cœur du Pantanal, l'une des forêts vierges les plus menacées du sud de l'Amazonie, ils pourront approcher de près les grands félins et soutenir le programme local de conservation des jaguars, Onçafari.Autre exemple : au cours d'une expédition à bord du Planet Nine -un des plus grands yachts d'exploration au monde-, ils seront invités à explorer le Groenland et accéder à une faune et une flore sauvages et à des sites époustouflants mais depuis un confort inégalé.Fondée en 2004 par Thomas Flohr, VistaJet affiche en janvier 2023 une flotte de plus de 360 biréacteurs d'affaires privés Bombardier Global et Challenger de moyenne à grande cabine et à très long rayon d'action.En 2018, la compagnie avait volé dans 187 pays, 1900 aéroports et desservi plus de 367 000 passagers. Son siège social est à Malte, mais la compagnie possède d'autres bureaux à Londres, New York, Los Angeles, Hong Kong et Dubaï.