Vols de dernières minutes vers le Canada avec Air Transat !

L’été touche à sa fin, certains reprennent le chemin du travail, d’autres de l’école…Le quotidien va retrouver sa place peu à peu et les vacances seront loin…Mais pas pour tout le monde ! Certains attendaient ce moment avec impatience et c’est maintenant à leur tour de préparer leur valise !

Rédigé par Air Transat le Lundi 4 Septembre 2023

Proposez des vols directs vers Montréal au meilleur prix avec un départ imminent ! Air Transat, propose des vols de dernières minutes pour des départs au mois de septembre et d’octobre vers le Canada au meilleur tarif. Il est encore temps de profiter des vols directs qui partent de Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nice, Marseille, Lyon et Bâle-Mulhouse vers Montréal, ou encore de nos liaisons directes vers Toronto et Québec au départ de Roissy Charles De Gaulle.



Et bien sûr, de Montréal, sont toujours disponibles les connexions vers la Floride (Miami, Fort Lauderdale, Orlando), la Californie (San Francisco et Los Angeles) ou les vols intérieurs vers Québec, Vancouver et Toronto.



Nos vols directs au départ de la France vers le Canada :



● Paris > Montréal



● Paris > Toronto



● Paris > Québec



● Nantes > Montréal



● Bordeaux > Montréal



● Toulouse > Montréal



● Nice > Montréal



● Marseille > Montréal



● Lyon > Montréal



● Bâle- Mulhouse > Montréal



N’hésitez pas à consulter vos GDS !



Rappel de nos gammes tarifaires gamme de tarifs publics plus ou moins flexibles pour répondre au mieux aux attentes de chacun :



L’Éco Budget : notre tarif le plus bas, sans bagage, ni modifiable, ni remboursable.



L’Éco Standard : notre meilleur rapport qualité-prix incluant un bagage enregistré et la sélection de sièges, modifiable sans frais et remboursable avec frais.



L’Éco Flex : le tarif offrant la plus grande flexibilité, modifiable et remboursable sans frais et incluant 2 bagages enregistrés, la sélection de siège ainsi que des services prioritaires à l’aéroport.



En classe Club, deux tarifs :



La Club Standard : Sélection de siège Club, 2 bagages enregistrés, services prioritaires à l’aéroport, repas gourmet, modification sans frais, remboursable avec frais.



La Club Flex : Sélection de siège Club, 2 bagages enregistrés, services prioritaires à l’aéroport, repas gourmet, modification sans frais, remboursable sans frais.



► Plus d’informations cliquez



Notre flotte



Côté flotte, nos passagers voyagent sur des Airbus A330 ou A321LR. Cet appareil consomme 15% de de carburant en moins et réduit de 50 % les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est en parfaite adéquation avec nos efforts soutenus en matière de tourisme responsable.



► Plus d’informations cliquez

L’application Air Transat L’application mobile Air Transat accompagne le passager à chaque étape de son voyage. Elle est téléchargeable sur les appareils mobiles Apple et Android. Elle est simple à utiliser.



Elle permet de :



● Suivre le décompte jusqu’à la date de départ

● Obtenir les documents électroniques

● Consulter les détails de la réservation (dates de voyage, franchise de bagages, documents exigés, numéro de siège, etc.)

● Ajouter des services à bord (repas, bagages, sélection de sièges, Option Plus)

● S’enregistrer en ligne

● Vérifier et suivre le statut d’un vol

● Accéder rapidement aux cartes d’embarquement et aux documents électroniques



Et avec l’activation des notifications, le passager obtient les informations en temps réel ! Pensez donc à inviter vos clients à télécharger l’application Air Transat.



► Toutes les informations et lien de téléchargement de l’application sont disponibles

