Workshop France Méditerranée 2023

Les bureaux d’Atout France (Italie/Grèce, Espagne/Portugal, Autriche/Europe centrale, Israël, Pays du Moyen-Orient) et le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur avec l’Office de Tourisme Provence Méditerranée de Toulon ont organisé, du 17 au 19 novembre 2023 à Toulon, la 9ème édition de son workshop biennal France Méditerranée.



Rédigé par Atout France le Dimanche 12 Mai 2024

La 9ème édition du Workshop France Méditerranée aura permis à Atout France et ses partenaires d’accueillir plus de 200 acteurs professionnels français et étrangers du tourisme à Toulon. L’engouement autour de cet événement professionnel témoigne du fort intérêt des tour-opérateurs pour la destination France.



Il s’agissait pour l’offre touristique française de consolider l’attractivité des destinations, de capitaliser sur les grands événements (Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024) pour renforcer le positionnement de la France en faveur d’un tourisme accessible et inclusif auprès de différentes cibles.

2 séquences de travail pour 2000 entretiens professionnels à Toulon

Les Pré-tours et la découverte de la Provence Atout France, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Office de Tourisme Provence Méditerranée de Toulon remercient l’ensemble des partenaires associés à l’organisation de cet événement qui ont fait de ce Workshop France Méditerranée 2023 un véritable succès.



Chiffres clés

● 5 jours d’événement.

● 86 partenaires français.

● 93 délégués Tour-opérateurs.

● 14 pays représentés.

● 9 Journalistes.

● 220 participants.

● 2000 rendez-vous professionnels.

● 5 pré-tours.

