11 Novembre : la (déjà) longue histoire du tourisme mémoriel

Cohabitation difficile entre touristes et pèlerins

Ces premiers visiteurs sont guidés par l’émotion. En effet, le pèlerinage est, en premier lieu, la suite logique d’un processus de deuil non accompli. En l’absence des corps dans les caveaux familiaux, seule reste la possibilité de se recueillir sur les lieux où le disparu a vécu ses dernières heures avant de mourir.

Mais la sanctuarisation du champ de bataille est très vite perturbée par le développement de l’activité touristique. Ce dernier doit être partagé entre les « pèlerins », c’est-à-dire les familles endeuillées et les anciens combattants, et les « touristes », qui parcourent les lieux en simples curieux pour voir les paysages bouleversés et les vestiges matériels qualifiés de « pittoresques » par les guides.

Comme le suggère l’écrivain Pierre Drieu la Rochelle dans La Comédie de Charleroi, la cohabitation est difficile, voire impossible. À travers ces deux identités se prolongerait, en quelque sorte, la rivalité du temps de guerre entre le front et l’arrière.

La cohabitation entraîne aussi l’impossible conciliation entre le sacré et le profane qui contribuerait à la banalisation (ou « trivialisation ») de la guerre observée par l’historien américain George L. Mosse. Les anciens combattants et les familles des tués, pensent que le sacrifice à la guerre, offert par les soldats, est sacré, et que la Nation tout entière se doit de respecter ces sacrifices, ainsi que la terre sur laquelle leur sang a coulé.

Or, cela est incompatible avec la mise en tourisme des champs de bataille où s’installent rapidement des boutiques de souvenirs (crayons, vases, douilles taillées…), de cartes postales et autres restaurants ambulants avec les désagréments que cela peut comporter : nuisances sonores, détritus dans la nature…

À titre d’exemple, dans les années 1920, d’anciens combattants allemands se disent particulièrement choqués lorsqu’ils découvrent un artisan vendant des obus explosibles en chocolat. À cela s’ajoute le comportement de certains touristes, jugé parfois inapproprié, voire scandaleux : ces derniers mangent, discutent et s’amusent sur le site comme si de rien n’était.

En juin 1920, sans même se soucier de la véracité des faits, des journaux affirment que des visiteurs suisses se sont livrés à des « ébats joyeux » au sommet du Hartmannswillerkopf, principal site de la Grande Guerre en Alsace, et réprouvent sévèrement ces « actes sacrilèges » commis par des étrangers. Cet incident, dénoncé jusqu’à la Chambre des députés, a finalement peu de conséquences.

Quelles mesures peuvent prendre les collectivités alors même qu’elles sont conscientes de l’intérêt économique de ces touristes qui, au fil du temps, deviennent bien plus nombreux que les anciens combattants ?

Un territoire impersonnel et intemporel ?

Avec la disparition progressive des anciens combattants, les tensions se sont apaisées. Le champ de bataille est devenu « territoire de mémoire », une appropriation collective, un lieu de recueillement impersonnel et intemporel.

Les associations et les collectivités locales se chargent de conserver le souvenir des combats et de les expliquer aux nouvelles générations dans un discours touristique plus global qui, il faut bien le reconnaître, à tendance à prendre quelques libertés avec la réalité (et conforter certaines idées reçues), comme ce fut le cas avec la légende de la tranchée des baïonnettes.

Alors que le tourisme des champs de bataille de la Première Guerre mondiale s’était estompé dans la seconde partie du XXe siècle, ce dernier a retrouvé toute sa vitalité au tournant des années 2000. La disparition des derniers poilus conjuguée à la préparation des commémorations du centenaire a réveillé l’intérêt du public et des pouvoirs publics pour ces sites comme l’a démontré la géographe Anne Hertzog à l’échelle de la Picardie.









En conséquence, le problème de l’équilibre entre les dimensions économique et commémorative s’est une nouvelle fois posé. Nous avons nous-mêmes régulièrement constaté ce problème à l’occasion de nos rencontres avec les acteurs et le public comme récemment, à l’issue d’une intervention portant sur les usages politiques du tourisme mémoriel lors du séminaire « Tourismes : Recherches, Institutions, Pratiques » organisé à l’Université de Paris.

Ces préoccupations ont justifié, depuis les années 2010 en France, la création d’un dispositif « Qualité Tourisme » qui prévoit un référentiel spécifique aux lieux de mémoire complété d’une charte. Une manière d’apaiser les tensions, même s’il n’évite pas les fièvres…

À l’occasion des commémorations de la bataille de Verdun, les tensions ont rejailli autour des lieux de mémoire. En 2016, des polémiques ont ainsi conduit à l’annulation du concert du rappeur Black M, puis à la condamnation de la chorégraphie mettant en scène plusieurs centaines de jeunes Français et Allemands courant entre les tombes de l’ossuaire de Douaumont.

Ces condamnations morales démontrent que les conflits majeurs du XXe siècle ont encore une résonance dans nos sociétés et qu’une valorisation touristique doit, dans ces conditions, toujours être opérée en commun.

Johan Vincent, Post-Doctorant sur le RFI Angers TourismLab (UFR ESTHUA), spécialiste de l'histoire du tourisme, Université d'Angers et Yves-Marie Evanno, , Université catholique de l’Ouest

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.