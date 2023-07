4 vols par vie, 41% des Français y sont favorables Vers un nouvel usage de l’avion

Le 30 mai dernier, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici énonçait la nécessité de limiter le nombre de vols dans la vie des passagers à 4. Ces propos semblent avoir convaincu une certaine partie de la population.



Jean-Marc Jancovici a déclaré plusieurs fois ces derniers mois, notamment lors d’un passage chez France Inter, la nécessité de mettre en place un quota de 4 vols par vie par personne.



Les réactions ne se sont pas faites attendre, qu’elles soient favorables ou non au projet. Un sondage réalisé par HERE et l’Institut CSA auprès des français afin de recueillir les avis de la population.



Pour ou contre une restriction de l'usage de l’avion pour lutter contre le réchauffement climatique, découvrez la réponse des français.

64% des français en faveur de la réduction de l’usage de l’avion 64% des français interrogés se disent favorables à la réduction de l’usage de l’avion à moyen terme pour limiter le trafic aérien et son impact sur l’environnement.



Le secteur du transport aérien est en effet responsable d’une partie des émissions de gaz à effet de serre, gaz responsable du réchauffement climatique et de son impact sur l'environnement. Cela, les voyageurs s’en rendent compte.



C’est pour cela que le sondage indique que 72% des moins de 35 ans interrogés et favorables à ce changement disent être prêts à s’y engager. Même si pour certains, l’idée de limiter l’avion paraît inconcevable, une grande majorité voit le concept d’un bon œil et semble prête à faire des efforts sur son propre comportement.



Philippine van Tichelen, directrice générale de HERE, s’exprime sur le sondage : “ On est certes dans du déclaratif, ces intentions doivent passer l’épreuve des faits. Mais ces chiffres dessinent une majorité très nette en faveur d’une diminution de l’usage de l’avion. La prise de conscience écologique est évidente, dans un contexte où les catastrophes naturelles aggravées par le réchauffement climatique (canicules extrêmes, incendies…) ont elles-mêmes des répercussions sur les projets de vacances des Français en Grèce, en Italie à très court terme... Vient s’y ajouter également l’impact de l’inflation et du renchérissement du coût des voyages en avion, qui orientent à moyen terme les Français vers d’autres modes de transport pour leurs déplacements. ”



41% des français en faveur d’un quota de 4 vols par vie 4 vols par vie proposé par Les moins de 35 ans enthousiastes, avec 48% des interrogés favorables, un chiffre qui passe à 59% chez les 18-24 ans.



59% des interrogés affirment cependant être contre cet ordre de grandeur de 4 vols par vie, mettant en avant le fait que certains détails ne sont pas pris en compte et sont incompatibles avec ce modèle (familles éloignées, soins médicaux, voyages professionnels, etc.).



Bien que les compagnies aériennes s’orientent peu à peu vers la neutralité carbone, avec l’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement notamment, leur impact sur l’environnement reste conséquent et est à prendre en compte dans l’élaboration d’une stratégie de préservation de la planète.



Dans le cas où les passagers pourraient assurer quatre vols par vie, ces derniers souhaiteraient découvrir le monde et notamment utiliser ces vols pour découvrir les Etats-Unis (31% des personnes interrogées), le Canada (14%), le Japon ( 13%) et l’Australie (11%).



