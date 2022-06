A Marseille, Voyages Couture se prépare à un été hors normes

Il en va de même pour son équipe. « Ils m'ont soutenue durant cette période difficile. J'ai dû me séparer d'un collaborateur, que j'ai recontacté dès que possible, mais entre temps, il était parti dans l'immobilier.



Aujourd'hui, nous sommes quatre à l'agence et nous travaillons également avec des étudiants en alternance. Pourtant, cette année, j'ai ressenti pour la première fois à quel point les gens ont mal vécu la pandémie, et qu'il était plus compliqué qu'auparavant de recruter. Nous recevons moins de candidatures, alors que je rémunère mes salariés au-dessus du salaire de base », commente-t-elle.



Pour l'anecdote, durant la pandémie, la dirigeante de Voyages Couture a travaillé durant six mois au secrétariat médical d'un hôpital marseillais.



« J'avais mis mes équipes au chômage partiel, hormis un jour par semaine pour leur éviter de décrocher complètement , se remémore Barbara Roussel. Mais malgré les aides d’État, je ne parvenais pas à me verser un salaire, donc j'ai pris un 36 heures que j'effectuais sur 3 jours par semaine, d'octobre à avril. 12 heures par jour, c'était costaud !



Le reste du temps, j'allais à l'agence. J'ai appris un nouveau métier, je connais tous sur les ordonnances (médicales, ndlr), mais s'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est que pour rien au monde, je ne travaillerai là-dedans !



Cette expérience m'a permis de remettre mon métier en perspective, et de réaliser à quel point je prends plaisir à travailler en équipe, comme j'apprécie cette solidarité, ce fait de pouvoir s'appuyer les unes sur les autres, de travailler en open space ».