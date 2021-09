Voyages Couture lance la marque Amériques Aventure

"Sur l'Amérique du Sud, nous travaillons avec les hôteliers en direct ainsi qu'avec les guides. Nous savons dénicher les pépites, les bonnes adresses.



Toutes les destinations que nous proposons, nous les maîtrisons parfaitement. Sur le

nous avons de nombreuses possibilités pour cet hiver"

Avec Voyages Couture, nous proposions déjà toutes ces destinations. Mais je me suis rendue compte qu'il était plus difficile de justifier son expertise destination avec une marque généraliste

Amériques Aventure se veut désormais la marque spécialiste de tout le continent :Voyages Couture a fait du cousu-main sa spécialité grâce à production "maison".Barbara Roussel peut compter sur un réseau de partenaires fidèles à destination.Pour faire vivre la nouvelle marque, un site web éponyme vient de voir le jour : www.ameriques-aventure.com. Cette vitrine en ligne se veut inspirante :. Amériques Aventure à l'ambition de répondre à toutes les demandes.Avec ce site, Barbara Roussel entend bel et bien se positionner comme spécialiste du continent américain et s'ouvrir à une nouvelle clientèle au-delà de Marseille et de sa zone de chalandise.", précise la gérante.D'ailleurs elle pense déjà à d'autres déclinaisons. Amériques Aventure pourrait être le début d'une belle et longue aventure ! C'est tout le mal que nous lui souhaitons !