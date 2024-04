A la carte : ASIA mise sur les circuits privatifs en dispo immédiate sur le B2B

Pour faciliter le travail des agences, Asia propose désormais des circuits privatifs, en disponibilité immédiate sur son site B2B.



Le tour-opérateur souhaite ainsi fluidifié l'accès aux produits à la carte.



" Les agences ont pris l'habitude sur les circuits "tentations" de passer directement par le site B2B. Aujourd'hui 90 % de nos réservations sur cette gamme de produits : circuits packagés, GIR ou Tentations... se font via le site pro."



Une reflexe que Michel Tissier aimerait voir adopté également sur les circuits privatifs : "Nous sommes énormément sollicités sur les produits à la carte. Le problème c'est que nous n'avons pas automatiquement les effectifs qui peuvent répondre à toutes les demandes.



Pour palier à ce problème, nous avons créé des circuits privés qui correspondent à plus de 80% des demandes que nous recevons sur le "à la carte".



Nous avons monté ces circuits et surtout nous avons le stock sur le terrestre et le stock sur l'aérien. Ce qui veut dire que l'agence n'a pas besoin de passer par notre service réservation qui lui pourra se concentrer sur les pures demandes à la carte."