A partir du 15 décembre : quelle attestation pour se déplacer en train et avion pendant le couvre-feu ?

A partir de ce 15 décembre, le confinement prend fin. La limite de déplacement à 20 km pendant 3 heures saute et désormais plus besoin d'attestation en journée.



Les déplacements entre régions sont à nouveau autorisés.



En revanche à partir de la même date, un couvre-feu de 20h00 à 6h00 est mis en place. Le non respect du couvre feu est sanctionné par une amende de 135 euros.



Toutefois il est possible de se déplacer pendant ces horaires pour différents motifs et en étant muni de la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire entre 20h et 6h : trajet domicile - travail, assistance aux personnes vulnérables, déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie...



Si votre train ou votre avion arrive ou part pendant les horaires du couvre-feu à partir du 15 décembre prochain, le billet fera office de dérogation a annoncé Jean-Baptiste Djebbari en fin de semaine dernière.



Les voyageurs devront également se munir de la nouvelle attention et cocher l'item : "déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements de longues distances".