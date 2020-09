AFTM : Michel Dieleman réélu président pour 3 ans

Les autres membres du Conseil d’Administration viennent épauler les vice-présidents tout en portant des thématiques propres :



Delphine Liottet, rattachée au vice-président exécutif, est spécifiquement en charge du domaine événementiel (MICE) au sein de l’AFTM, tout en assurant la coordination des grands événements de l’association ;



Amandine Roset, rattachée au vice-président délégué aux régions et aux relations de proximité, assure un rôle d’adjointe de ce dernier et l’accompagne dans la construction de la stratégie régionale de l’AFTM et dans la dynamisation des relations entre les membres sur tout le territoire français ;



Loïc Simon, également rattaché au vice-président délégué aux régions et aux relations de proximité, est chargé d’animer l’activité formation de l’AFTM. Il succède ainsi à Estelle Moreau qui a créé et coordonné cette activité depuis le début de l’association. Estelle continuera néanmoins à accompagner le cabinet Atlans dans la réalisation des formations.



Samy Gammar, rattaché au vice-président délégué aux nouvelles mobilités et aux achats responsables, va se consacrer au partage de l’expertise « achats » au sein de l’association.



Sandra Levy, administrateur auprès du vice-président délégué aux nouvelles mobilités et aux achats responsables, s’impliquera justement sur les nouvelles mobilités au sein de l’AFTM.



Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 13 octobre 2020.