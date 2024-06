ASSUREVER lance une assurance multirisque dédiée aux clients insulaires

Les avantages de ce nouveau contrat Caraïbes

● Assurance en cas de correspondance manquée

● Prise en charge de l'annulation du départ ou du retard du vol

● Couverture des voyages de longue durée

● Indemnisation en cas de faillite de la compagnie

● Garantie des prix

Spécialement conçu pour les agences et voyageurs d’Outre-mer, ce produit unique offre une couverture complète et une multitude d'avantages :Avec Assurever, partez l’esprit léger. Si votre client manque sa correspondance ou sa croisière suite à un retard de son vol, vous êtes assurés !En cas d'annulation du vol le jour du départ ou de retard de plus de 7 heures, les conséquences sont prises en charge. Les conditions météorologiques, des grèves ou des problèmes techniques peuvent perturber les plans de vos clients, mais avec l’Assurance Caraïbes ils sont couverts.Vos clients sont couverts jusqu’à 365 jours de voyage.En cas de faillite financière de la compagnie, votre client sera indemnisé des prestations restants à charge.En cas de hausse des taxes, du carburant ou des devises, pas de surprise ! La couverture est incluse dans les garanties du contrat.Avec L’Assurance Caraïbes, les agences des Antilles et de La Guyane peuvent offrir à leurs clients la tranquillité d'esprit qu'ils méritent lors de leurs voyages. Grâce à cette couverture complète, ils peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment : profiter de leurs vacances pleinement.Des sessions de formation sur le produit seront proposées très prochainement en visioconférence. N’hésitez pas à vous rapprocher dupour plus de renseignements ( formation@assurever.com ).