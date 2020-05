Aérien : le Groupe Dubreuil veut faire baisser ses coûts sociaux de 10%

Le groupe compter ainsi réduire sa masse salariale sans toucher au CDI. L'objectif selon la Tribune est de mettre en place de nouvelles mesures de productivité et de mettre fin à " certains usages ". Des négociations ont débuté avec les syndicats.



Pour affronter la crise, le groupe a pris des mesures de chômage partiel et de report des charges sociales.



Il a également déposé le 4 mai une demande de prêt garanti par l'Etat (PGE) et a négocié le report d'un an des livraison d'Airbus A350, précise le journal économique.