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Aéromexico reliera Paris et Guadalajara en 2027

Une nouvelle liaison directe vers le Jalisco à partir du 14 avril


Aeroméxico ouvrira, le 14 avril 2027, une nouvelle liaison directe entre Paris et Guadalajara, au Mexique. La compagnie proposera trois vols par semaine en Boeing 787, offrant une nouvelle porte d’entrée vers l’État de Jalisco.


Rédigé par le Jeudi 8 Octobre 2026 à 16:18

Aeroméxico ouvrira une liaison directe entre Paris et Guadalajara à partir du 14 avril 2027 - DepositPhotos.com, diegograndi
Aeroméxico ouvrira une liaison directe entre Paris et Guadalajara à partir du 14 avril 2027 - DepositPhotos.com, diegograndi
Aer Lingus
Aeroméxico reliera directement Paris à Guadalajara trois fois par semaine à partir du 14 avril 2027.

Cette nouvelle liaison doit renforcer les échanges entre la France et le Mexique et permettre aux voyageurs français d’accéder directement au Jalisco, dans le cadre des 200 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

Au-delà de Guadalajara, les voyageurs pourront rejoindre différents environnements du Jalisco, les champs d’agave, les montagnes et forêts, jusqu’au littoral du Pacifique avec Puerto Vallarta et Costalegre.

Guadalajara, porte d’entrée vers le Jalisco

Autres articles
La région développe également une offre autour du patrimoine, de l’art, des festivals, du bien-être et de la gastronomie.

Pour le Jalisco, cette liaison directe doit renforcer la visibilité de la destination sur le marché européen et faciliter son accès depuis la France.

A lire aussi : Aeromexico prévoit une nouvelle liaison vers Milan

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Tags : aeromexico
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