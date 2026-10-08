Aéromexico reliera Paris et Guadalajara en 2027

Aeroméxico ouvrira une liaison directe entre Paris et Guadalajara à partir du 14 avril 2027 - DepositPhotos.com, diegograndi
Aeroméxico reliera directement Paris à Guadalajara trois fois par semaine à partir du 14 avril 2027.
Cette nouvelle liaison doit renforcer les échanges entre la France et le Mexique et permettre aux voyageurs français d’accéder directement au Jalisco, dans le cadre des 200 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.
Au-delà de Guadalajara, les voyageurs pourront rejoindre différents environnements du Jalisco, les champs d’agave, les montagnes et forêts, jusqu’au littoral du Pacifique avec Puerto Vallarta et Costalegre.
Cette nouvelle liaison doit renforcer les échanges entre la France et le Mexique et permettre aux voyageurs français d’accéder directement au Jalisco, dans le cadre des 200 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.
Au-delà de Guadalajara, les voyageurs pourront rejoindre différents environnements du Jalisco, les champs d’agave, les montagnes et forêts, jusqu’au littoral du Pacifique avec Puerto Vallarta et Costalegre.
Guadalajara, porte d’entrée vers le Jalisco
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La région développe également une offre autour du patrimoine, de l’art, des festivals, du bien-être et de la gastronomie.
Pour le Jalisco, cette liaison directe doit renforcer la visibilité de la destination sur le marché européen et faciliter son accès depuis la France.
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