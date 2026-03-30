Le son de cloche est exactement le même pour Adriana Minchella, la présidente du Cediv. Enfin… à une nuance près.



" Cette discussion est, j’ai envie de dire, "normale" au regard de ce que vivent les tour-opérateurs. Je les comprends totalement.



Après, quand ils ont pris la décision de rapatrier les clients, personne n’a été informé des conditions et des opérations envisagées. À aucun moment la distribution n’a été sollicitée sur ce qu’ils allaient mettre en place, ni même pour nous demander de participer à la logistique et aux frais.



Il y a deux questions : est-ce que, légalement, nous, agents de voyages, devons payer avec eux ? Et est-ce que cet esprit de solidarité existe dans les textes ?



Sans doute devons-nous être solidaires, sauf que cela arrive après coup, alors même que nous avons eu beaucoup de coûts, notamment parce que certains TO nous ont abandonnés. Certains ont fait payer les trois jours supplémentaires aux clients…



En réalité, ce conflit a généré un véritable capharnaüm dans la profession. Chacun y est allé de son initiative et de son message ; les réponses n’étaient pas uniformes.



En toute sincérité, si les TO étaient venus me demander de participer financièrement aux rapatriements de nos clients, j’aurais bien évidemment répondu par l’affirmative. Nous aurions pu atténuer l’enveloppe totale.



Ils ne se rendent absolument pas compte des sommes que nous avons déboursées. Nous devons tirer des enseignements de cette crise : lorsqu’un événement de la sorte survient, nous devons tous nous mettre autour de la table pour ramener les gens dans les meilleures conditions possibles.



Nous aurions même pu, ensuite, en faire une communication ultra positive pour le secteur ", déplore la patronne du CEDIV, qui s’exprime ici non pas au nom du réseau, mais en tant que présidente d’Ellipse Voyages.