Réceptifs Leaders : 20 ans et une ambition toujours intacte

Les participants ont multiplié les moments conviviaux, notamment avec la visite de Grenade et de son Alhambra - Photo : TourMaG
C’était une première dans l’histoire des Réceptifs Leaders.
Du 11 au 14 mars 2026, les membres de l’association se sont réunis à Malaga, à l’occasion d’un séminaire, qui a permis de rassembler 63 participants.
Outre la trentaine de DMC du réseau, Réceptifs Leaders avait convié une trentaine de partenaires - agences de voyages, tour-opérateurs, groupistes, journalistes - pour fêter son 20e anniversaire.
Une façon de célébrer toutes ces années de collaboration, dans une ambiance internationale. « Tout le monde vient d'un autre pays, c'est formidable ce concentré de la planète, avec ses traditions et sa culture. Et puis, les retours sont unanimes, ce voyage était exceptionnel », s’enthousiasme Christian Loth, le président de l’association.
Du 11 au 14 mars 2026, les membres de l’association se sont réunis à Malaga, à l’occasion d’un séminaire, qui a permis de rassembler 63 participants.
Outre la trentaine de DMC du réseau, Réceptifs Leaders avait convié une trentaine de partenaires - agences de voyages, tour-opérateurs, groupistes, journalistes - pour fêter son 20e anniversaire.
Une façon de célébrer toutes ces années de collaboration, dans une ambiance internationale. « Tout le monde vient d'un autre pays, c'est formidable ce concentré de la planète, avec ses traditions et sa culture. Et puis, les retours sont unanimes, ce voyage était exceptionnel », s’enthousiasme Christian Loth, le président de l’association.
Une ambiance internationale à Malaga
Autres articles
-
Réceptifs Leaders organise trois workshops clés
-
"Les voyageurs reviennent en Pologne et dans les Pays Baltes"
-
Les Réceptifs Leaders vous donnent rendez-vous à Toulouse, Montpellier et Marseille
-
Les Réceptifs Leaders vous donnent rendez-vous en Rhône-Alpes
-
Réceptifs Leaders en force sur le DITEX à Marseille
Il faut dire que le format - court et intense - se voulait aussi riche en échanges et en expériences.
Hormis un workshop, les participants ont multiplié les moments conviviaux, avec la visite de Malaga et celle de Grenade et son fameux Alhambra, sous la houlette de l’agence réceptive Tritravel Incoming, également adhérente à l’association, et en partenariat avec Transavia.
« L’ambiance était très éloignée de celle des grands congrès, où tout est toujours très officiel. Là, l’atmosphère était plus amicale.
Notre but n’était pas de faire le forcing auprès des agences, mais plutôt de les informer sur les différentes destinations que nous représentons, poursuit Christian Loth. Et, pourquoi pas, de leur permettre de trouver leurs futures DMC dans de nouveaux pays ».
Pour rappel, les 34 agences des Réceptifs Leaders représentent près d’une centaine de destinations, sans toutefois qu’il y ait de doublon, ou de risque de concurrence. Mais ce n’est pas le seul critère pour entrer dans le réseau. « Le processus est très cadré, avec une charte très stricte.
Avec le bureau, nous effectuons une première sélection sur dossier, pour laquelle nous allons demander de nombreuses informations aux candidats : nombre de salariés de l'agence, principaux clients, chiffre d'affaires sur trois ans, etc. et des photos des bureaux.
Puis, nous faisons une étude de marché en appelant des clients. Nous vérifions l'image et le sérieux de l’agence. Enfin, sa candidature est soumise au vote, qui doit être obtenu à l'unanimité », explique le président.
Hormis un workshop, les participants ont multiplié les moments conviviaux, avec la visite de Malaga et celle de Grenade et son fameux Alhambra, sous la houlette de l’agence réceptive Tritravel Incoming, également adhérente à l’association, et en partenariat avec Transavia.
« L’ambiance était très éloignée de celle des grands congrès, où tout est toujours très officiel. Là, l’atmosphère était plus amicale.
Notre but n’était pas de faire le forcing auprès des agences, mais plutôt de les informer sur les différentes destinations que nous représentons, poursuit Christian Loth. Et, pourquoi pas, de leur permettre de trouver leurs futures DMC dans de nouveaux pays ».
Pour rappel, les 34 agences des Réceptifs Leaders représentent près d’une centaine de destinations, sans toutefois qu’il y ait de doublon, ou de risque de concurrence. Mais ce n’est pas le seul critère pour entrer dans le réseau. « Le processus est très cadré, avec une charte très stricte.
Avec le bureau, nous effectuons une première sélection sur dossier, pour laquelle nous allons demander de nombreuses informations aux candidats : nombre de salariés de l'agence, principaux clients, chiffre d'affaires sur trois ans, etc. et des photos des bureaux.
Puis, nous faisons une étude de marché en appelant des clients. Nous vérifions l'image et le sérieux de l’agence. Enfin, sa candidature est soumise au vote, qui doit être obtenu à l'unanimité », explique le président.
Un prochain roadshow au Québec
Dans les années à venir, l’association aimerait encore un peu étoffer ses rangs. « Nous comptons actuellement 34 réceptifs et 3 sociétés de services, dont un assureur, une société d'assistance aéroportuaire et une société de visa.
À terme, nous aimerions réunir une quarantaine de réceptifs et 4 à 5 sociétés de services, pour arriver à 45 membres au total », ajoute Christian Loth.
Voilà cinq ans que ce dernier a succédé à Yves Bergauzy, le fondateur de Réceptifs Leaders.
Bénévole, tout comme les autres adhérents, il a tenu à rappeler lors de ce séminaire andalou que « nous sommes une association à but non lucratif. Nous ne dégageons pas de bénéfices. Chaque membre va donner une cotisation, qui est utilisée pour organiser, entre autres, ce séminaire, mais aussi nos roadshows en France et dans les pays limitrophes et organiser notre très beau stand à l'IFTM ».
Le salon B2B sera d’ailleurs le premier événement de la saison 2026-2027 des Réceptifs Leaders, qui se partageront un stand de 150m2.
Deux ou trois roadshows suivront sur les routes de France ou de pays francophones. « L'année prochaine, nous serons à coup sûr dans le Sud-Ouest et la région lyonnaise : Lyon, Annecy et Dijon. Pour les agences de voyages implantées dans des villes de taille moyenne, voire petite, c'est quand même chouette d'avoir une quarantaine de réceptifs qui se déplacent et les invitent à un cocktail pour échanger.
Nous partirons aussi probablement au Québec », souligne le président, qui est par ailleurs représentant de réceptifs via sa marque DMC Travel Expert.
À terme, nous aimerions réunir une quarantaine de réceptifs et 4 à 5 sociétés de services, pour arriver à 45 membres au total », ajoute Christian Loth.
Voilà cinq ans que ce dernier a succédé à Yves Bergauzy, le fondateur de Réceptifs Leaders.
Bénévole, tout comme les autres adhérents, il a tenu à rappeler lors de ce séminaire andalou que « nous sommes une association à but non lucratif. Nous ne dégageons pas de bénéfices. Chaque membre va donner une cotisation, qui est utilisée pour organiser, entre autres, ce séminaire, mais aussi nos roadshows en France et dans les pays limitrophes et organiser notre très beau stand à l'IFTM ».
Le salon B2B sera d’ailleurs le premier événement de la saison 2026-2027 des Réceptifs Leaders, qui se partageront un stand de 150m2.
Deux ou trois roadshows suivront sur les routes de France ou de pays francophones. « L'année prochaine, nous serons à coup sûr dans le Sud-Ouest et la région lyonnaise : Lyon, Annecy et Dijon. Pour les agences de voyages implantées dans des villes de taille moyenne, voire petite, c'est quand même chouette d'avoir une quarantaine de réceptifs qui se déplacent et les invitent à un cocktail pour échanger.
Nous partirons aussi probablement au Québec », souligne le président, qui est par ailleurs représentant de réceptifs via sa marque DMC Travel Expert.
Bienveillance et solidarité : l'ADN des Réceptifs Leaders
Un peu à contre-courant du 100% numérique et de l’intelligence artificielle, le président des Réceptifs Leaders a d’ailleurs rappelé l’importance des rencontres physiques, devant les participants au congrès. « Nous avons une chose en commun : c'est la passion du métier et du service rendu.
Nous sommes là pour vous aider, et vous, vous nous mandatez pour organiser les séjours, les circuits, les opérations MICE, etc. à l'autre bout de la Terre. Et pour ça, il faut quand même avoir une sacrée confiance, parce que, soyons honnêtes, vous envoyez le règlement avant le départ, mais en retour, vous avez quoi ? Vous avez un mail de confirmation, c'est tout.
Et le client final, qui a payé, dans le meilleur des cas, il repart avec un voucher. Tout ça me fait dire que c'est un métier basé sur la confiance, et cette confiance-là, on la donne à quelqu'un que l'on connaît physiquement ».
Alors, bien évidemment, heureusement que la technologie permet de maintenir le lien. Elle est même essentielle au sein de l’association. « Nous sommes constamment en liaison, nous, les membres, en visio et par mail », souligne le président, précisant que la bienveillance fait partie de l’ADN des Réceptifs Leaders, au même titre que la solidarité.
« En période de conflit, nous allons soutenir nos membres. Par exemple, le DMC qui représente l'Iran vient chaque année à l'IFTM et ne paie pas l'adhésion. Nous l’invitons pour que la destination survive, pour qu'elle reste présente.
Idem pour la Russie que je représente d'ailleurs, avec le réceptif KMP, elle est toujours présente sur le site Internet et à l'IFTM.
Pareil pour la Jordanie à l'heure actuelle. Il n'y a pas de business, donc le réceptif jordanien ne paie pas ou alors une cotisation moindre », explique Christian Loth.
Si les Réceptifs Leaders ne sont pas le seul groupement de DMC organisé sur le marché, il reste le plus ancien. « Nous ne désirons pas avoir le monopole, nous n’avons aucun intérêt à cela.
Nous essayons simplement d'être des plus chaleureux, le plus bienveillant possible », rappelle son président, qui nous précise que, face au succès de ce premier séminaire, les Réceptifs Leaders envisagent de renouveler l’expérience tous les trois ans environ.
A noter : un film sur le séminaire en Andalousie sera diffusé dès le 30 mars 2026 sur TourMaG.
Nous sommes là pour vous aider, et vous, vous nous mandatez pour organiser les séjours, les circuits, les opérations MICE, etc. à l'autre bout de la Terre. Et pour ça, il faut quand même avoir une sacrée confiance, parce que, soyons honnêtes, vous envoyez le règlement avant le départ, mais en retour, vous avez quoi ? Vous avez un mail de confirmation, c'est tout.
Et le client final, qui a payé, dans le meilleur des cas, il repart avec un voucher. Tout ça me fait dire que c'est un métier basé sur la confiance, et cette confiance-là, on la donne à quelqu'un que l'on connaît physiquement ».
Alors, bien évidemment, heureusement que la technologie permet de maintenir le lien. Elle est même essentielle au sein de l’association. « Nous sommes constamment en liaison, nous, les membres, en visio et par mail », souligne le président, précisant que la bienveillance fait partie de l’ADN des Réceptifs Leaders, au même titre que la solidarité.
« En période de conflit, nous allons soutenir nos membres. Par exemple, le DMC qui représente l'Iran vient chaque année à l'IFTM et ne paie pas l'adhésion. Nous l’invitons pour que la destination survive, pour qu'elle reste présente.
Idem pour la Russie que je représente d'ailleurs, avec le réceptif KMP, elle est toujours présente sur le site Internet et à l'IFTM.
Pareil pour la Jordanie à l'heure actuelle. Il n'y a pas de business, donc le réceptif jordanien ne paie pas ou alors une cotisation moindre », explique Christian Loth.
Si les Réceptifs Leaders ne sont pas le seul groupement de DMC organisé sur le marché, il reste le plus ancien. « Nous ne désirons pas avoir le monopole, nous n’avons aucun intérêt à cela.
Nous essayons simplement d'être des plus chaleureux, le plus bienveillant possible », rappelle son président, qui nous précise que, face au succès de ce premier séminaire, les Réceptifs Leaders envisagent de renouveler l’expérience tous les trois ans environ.
A noter : un film sur le séminaire en Andalousie sera diffusé dès le 30 mars 2026 sur TourMaG.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Anaïs Borios
Voir tous les articles de Anaïs Borios