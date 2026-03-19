Réceptifs Leaders : 20 ans et une ambition toujours intacte

Un peu à contre-courant du 100% numérique et de l’intelligence artificielle, le président des Réceptifs Leaders a d’ailleurs rappelé l’importance des rencontres physiques, devant les participants au congrès. « Nous avons une chose en commun : c'est la passion du métier et du service rendu.



Nous sommes là pour vous aider, et vous, vous nous mandatez pour organiser les séjours, les circuits, les opérations MICE, etc. à l'autre bout de la Terre. Et pour ça, il faut quand même avoir une sacrée confiance, parce que, soyons honnêtes, vous envoyez le règlement avant le départ, mais en retour, vous avez quoi ? Vous avez un mail de confirmation, c'est tout.



Et le client final, qui a payé, dans le meilleur des cas, il repart avec un voucher. Tout ça me fait dire que c'est un métier basé sur la confiance, et cette confiance-là, on la donne à quelqu'un que l'on connaît physiquement ».



Alors, bien évidemment, heureusement que la technologie permet de maintenir le lien. Elle est même essentielle au sein de l’association. « Nous sommes constamment en liaison, nous, les membres, en visio et par mail », souligne le président, précisant que la bienveillance fait partie de l’ADN des Réceptifs Leaders, au même titre que la solidarité.



« En période de conflit, nous allons soutenir nos membres. Par exemple, le DMC qui représente l'Iran vient chaque année à l'IFTM et ne paie pas l'adhésion. Nous l’invitons pour que la destination survive, pour qu'elle reste présente.



Idem pour la Russie que je représente d'ailleurs, avec le réceptif KMP, elle est toujours présente sur le site Internet et à l'IFTM.



Pareil pour la Jordanie à l'heure actuelle. Il n'y a pas de business, donc le réceptif jordanien ne paie pas ou alors une cotisation moindre », explique Christian Loth.



Si les Réceptifs Leaders ne sont pas le seul groupement de DMC organisé sur le marché, il reste le plus ancien. « Nous ne désirons pas avoir le monopole, nous n’avons aucun intérêt à cela.



Nous essayons simplement d'être des plus chaleureux, le plus bienveillant possible », rappelle son président, qui nous précise que, face au succès de ce premier séminaire, les Réceptifs Leaders envisagent de renouveler l’expérience tous les trois ans environ.



A noter : un film sur le séminaire en Andalousie sera diffusé dès le 30 mars 2026 sur TourMaG.