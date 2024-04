"Les voyageurs reviennent en Pologne et dans les Pays Baltes"

Il y a eu le covid et aussi un événement qui est tragique avec la guerre en Ukraine, cela nous nous chagrine énormément et encore nous nous sommes loin de cette guerre d'agression de Poutine.



Elle a forcément eu une influence négative sur le comportement des clients, ceci étant on voit depuis maintenant quelques mois une prise de conscience collective du client final.



On sait maintenant qu'il y a cette guerre tragique, mais localisée, dans l'est de l'Ukraine qui n'a pas d'influence sécuritaire sur le flanc Est européen, c'est-à-dire la Pologne la Roumanie et les pays baltes qui ont repris du poil de la bête.



Les voyageurs les Français et internationaux reviennent,

On a beau être le plus important et le plus ancien groupement de DMC sur le marché francophone, il est toujours possible de connaitre des frayeurs.Depuis la guerre en Ukraine, quelques membres des Réceptifs Leaders ont connu une période compliquée. Malgré tout, l'année 2024 pourrait bien être l'exercice de la relance touristique pour les pays d'Europe de l'Est." dans ces pays, selon Christian Loth, président des Réceptifs Leaders.