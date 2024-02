Les Réceptifs Leaders : sur tous les fronts !

Christian Loth :



« Les Réceptifs sont tout au bout de la chaine touristique. Nous accueillons vos clients dans nos pays respectifs, et nous jouons donc un rôle fondamental dans la démarche écologique et responsable. L’Éco-responsabilité et le respect de l’environnement et des humains est non seulement une tendance, c’est une nécessité absolue.



C’est devenu une évidence dans notre vie professionnelle tout comme dans notre quotidien privé.



Notre profession est très exposée à la sensibilité grandissante du client final, notre devoir est d’en tenir compte et d’évoluer en ce sens.



Ce seront nos valeureux membres Claudia TERRADE et Raphael HURLUPE respectivement CEO et responsable France de QUIMBAYA LATIN AMERICA, qui sont spécialement mandatés pour représenter notre groupement au sein de l’association ATR. »