Les Réceptifs Leaders vous donnent rendez-vous en Rhône-Alpes

Les Réceptifs Leaders reprennent la route.



Le groupement de réceptifs relance ses workshops avec la participation de plusieurs partenaires de renom : compagnies ariennes, offices de Tourisme et les Entreprises du Voyage !



Les Réceptifs Leaders seront à ainsi présent en Rhone-Alpes à Grenoble le 16 mai, Lyon le 17 mai et Annecy le 18 mai.



Inscrivez-vous pour participer aux buffets et rencontrez les réceptifs de votre choix parmi 59 destinations.

Seront présents à nos côtés les offices de tourisme de POLOGNE, d'ECOSSE, la Cie LATAM et les EDV / les entreprises du voyages