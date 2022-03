Réceptifs Leaders en force sur le DITEX à Marseille

Le plus grand groupement de réceptifs de France, Réceptifs Leaders viendra en force sur le DITEX à Marseille les 30 et 31 mars prochains.



Pas moins de 11 réceptifs (voir la liste ci-dessous) feront le déplacement depuis leur destination respective pour rencontrer les agents de voyages de la région et renouer avec le contact en présentiel, après deux ans de pandémie.



" Nous avons tous expérimenté les visio-conférences et les outils digitaux, il est désormais temps de se revoir tous physiquement. Il est important de jouer le jeu et de venir sur ce salon. Nous ne pouvons pas nous passer d'une véritable rencontre " lance Christian Loth (KMP GROUP), Président de l'association.



"Nous serons tous présents pour présenter nos nouveautés mais aussi discuter des dossiers en cours et ceux reportés depuis deux ans.



Le but est également d'informer les agents de voyages des dernières actualités de nos destinations entre crise sanitaire et géopolitique" ajoute Christian Loth.



En effet certaines destinations telles que les Pays Baltes, l'Europe de l'Est et l'Europe Centrale sont impactées indirectement par le conflit en Ukraine. " Nous avons un gros travail d'information à faire" insiste le président de Réceptifs Leaders.



Ce dernier reste optimise : " Nous redémarrons sur une excellente dynamique, le groupement se développe, nous intégrons de nouveaux entrants " de quoi aborder le DITEX avec entrain !