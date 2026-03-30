TO, agences, qui paie quoi ? Léa ou l'amour du risque !

Selon ce que m’ont dit les TO avec qui j’ai évoqué ce sujet, ils margent à 25% environ et reversent 15 à 20% à la distrib' (agences et têtes de réseaux) .



Ils semblent vouloir nous mettre un petit coup de rabot : « Est-ce normal qu’une agence de voyages garde 100% de sa commission ? Est-ce normal qu’un réseau garde ses 3% de sur-commission ? », interroge un patron de TO. La question mérite sans doute d’être posée.



En tout cas, la question du partage de responsabilités entre TO et agences sera au menu du prochain comité exécutif du SETO en avril. Donc, on n’a pas fini de parler du sujet !



Je ne suis pas super fanzouze du mec, mais j’ai beaucoup aimé les déclarations d’Abitbol quand il indique qu’il « aurait été plus élégant d'aborder ce sujet en face à face, entre tour-opérateurs et réseaux. Ce n'est pas un sujet à aborder en plénière lors du Forum » .



Perso, j’ai toujours dit que moins il y a d’intermédiaires, plus les dossiers sont simples à gérer.



Comme beaucoup, mon agence avait beaucoup de clients en Asie et nous utilisons beaucoup trois grands transporteurs du golfe. Nous avons bien entendu galéré mais avons fait renter tous nos clients (à 48 heures près), nous avons payé (des nuits d’hôtels et des nouveaux billets) mais aucun de nos clients ne peut nous reprocher quoi que ce soit.



Et quand je les appelais (à des horaires improbables pour leur dire que j’avais trouvé une solution pour leur retour) , j’ai été accueillie comme Mère Teresa (avec la fonction FQI d’Amadeus en lieu et place d’auréole) .



Et la question de la prise en charge ne s’est jamais posée : je produis en direct, je ne peux me défausser sur personne et je n’ai rien fait supporter par nos clients. J’appelle ça « les risques du métier ». Certes, la prise en charge de ces hébergements imprévus et le rachat de quelques billets érode ma marge mais jamais un dossier n’est sorti en négatif en mars.