Soirée AGV Kissimmee le 16 avril - Kissimmee quésaco ?

Au sommaire de cet article :
Formation soirée AGV le 16 avril - Un voyage à gagner
Experience Kissimmee invite les agents de voyages à une soirée (formation-cocktail dînatoire) 📅 le 16 avril 2026 à 19h 📍à l’hôtel Paris Marriott Opera Ambassador.
Cette soirée floridienne - organisée en partenariat avec Icelandair - vous permettra de découvrir la destination/d’actualiser vos connaissances sur Kissimmee et sur la célèbre compagnie islandaise.
🎁Inscrivez-vous et tentez de remporter un voyage à Kissimmee pour 2 personnes avec les vols assurés par Icelandair, les activités et l’hébergement offerts par Experience Kissimmee.
👉 Inscriptions obligatoires ici
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Kissimmee quésaco ?
Kissimmee est une destination idéale pour les voyageurs en quête de soleil, de divertissement et de dépaysement. Située à seulement 25 minutes de l’aéroport international d’Orlando (MCO), il s’agit d’une véritable porte d’entrée vers les parcs d’attractions mondialement connus tels que Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort ou encore SeaWorld Orlando. C’est l’endroit idéal pour profiter de l’effervescence des parcs tout en séjournant dans un cadre plus calme et reposant.
Mais Kissimmee ne se résume pas à sa proximité avec ces géants du divertissement. La région offre également une nature préservée, typique des paysages floridiens. Les amateurs de plein air peuvent explorer les marécages et les lacs environnants en kayak ou à bord d’un airboat, glissant sur l’eau à la découverte des alligators. De vastes espaces naturels invitent à la randonnée, aux balades à vélo, à l’observation des oiseaux, ou encore aux balades à cheval dans le Lazy H Ranch.
L’une des particularités de Kissimmee réside dans ses "vacation homes". Ces villas spacieuses, souvent équipées de piscines privées, permettent de vivre un séjour en toute liberté, comme à la maison, avec une touche typiquement américaine. Une option particulièrement appréciée des familles et des groupes d’amis, qui peuvent ainsi profiter d’un confort optimal tout en restant à proximité des principales attractions.
Kissimmee séduit également par son atmosphère conviviale et détendue. La charmante ville de Celebration - créée par Walt Disney - offre un cadre pittoresque avec ses rues soignées, ses boutiques colorées, et ses restaurants. Les possibilités de divertissement sont nombreuses : spectacles, activités familiales, shopping, restaurants… Kissimmee propose une offre riche et accessible à tous. Enfin, Old Town Entertainment District célébrera ses 40 ans en 2026. Depuis 1986, ce quartier séduit les visiteurs grâce à son charme rétro, ses animations et ses activités familiales.
Il est également possible de voyager à travers le temps à Kissimmee : à moins d’une heure de route se trouve le célèbre Kennedy Space Center, situé à Cape Canaveral, l’un des sites les plus populaires pour les amateurs d’aventure spatiale.
Facilement accessible grâce à sa proximité de l’aéroport international d’Orlando (MCO), il est également possible de venir à Kissimmee en train, avec la Brightline, qui relie Miami à Orlando en 3h30 plusieurs fois par jour. Ce train ultra-moderne à grande vitesse permet aisément de combiner une visite de Miami avec un séjour à Kissimmee.
Mais Kissimmee ne se résume pas à sa proximité avec ces géants du divertissement. La région offre également une nature préservée, typique des paysages floridiens. Les amateurs de plein air peuvent explorer les marécages et les lacs environnants en kayak ou à bord d’un airboat, glissant sur l’eau à la découverte des alligators. De vastes espaces naturels invitent à la randonnée, aux balades à vélo, à l’observation des oiseaux, ou encore aux balades à cheval dans le Lazy H Ranch.
L’une des particularités de Kissimmee réside dans ses "vacation homes". Ces villas spacieuses, souvent équipées de piscines privées, permettent de vivre un séjour en toute liberté, comme à la maison, avec une touche typiquement américaine. Une option particulièrement appréciée des familles et des groupes d’amis, qui peuvent ainsi profiter d’un confort optimal tout en restant à proximité des principales attractions.
Kissimmee séduit également par son atmosphère conviviale et détendue. La charmante ville de Celebration - créée par Walt Disney - offre un cadre pittoresque avec ses rues soignées, ses boutiques colorées, et ses restaurants. Les possibilités de divertissement sont nombreuses : spectacles, activités familiales, shopping, restaurants… Kissimmee propose une offre riche et accessible à tous. Enfin, Old Town Entertainment District célébrera ses 40 ans en 2026. Depuis 1986, ce quartier séduit les visiteurs grâce à son charme rétro, ses animations et ses activités familiales.
Il est également possible de voyager à travers le temps à Kissimmee : à moins d’une heure de route se trouve le célèbre Kennedy Space Center, situé à Cape Canaveral, l’un des sites les plus populaires pour les amateurs d’aventure spatiale.
Facilement accessible grâce à sa proximité de l’aéroport international d’Orlando (MCO), il est également possible de venir à Kissimmee en train, avec la Brightline, qui relie Miami à Orlando en 3h30 plusieurs fois par jour. Ce train ultra-moderne à grande vitesse permet aisément de combiner une visite de Miami avec un séjour à Kissimmee.
Contacter Experience Kissimmee
Stefanie Kammerer
Représentante Kissimmee, France
Email : stefanie@saphir-consulting.fr
Site web : https://www.experiencekissimmee.com/
Représentante Kissimmee, France
Email : stefanie@saphir-consulting.fr
Site web : https://www.experiencekissimmee.com/