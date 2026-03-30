Soirée AGV Kissimmee le 16 avril - Kissimmee quésaco ?

Située au cœur de la Floride, la ville ensoleillée de Kissimmee offre un éventail d'expériences : parcs d’attractions mondialement connus, nature préservée, quartiers animés, villas à louer (à couper le souffle) pour vivre “the american way of life”. Kissimmee, c’est une 1 destination et de multiples expériences !



Rédigé par Experience Kissimmee le Lundi 30 Mars 2026 à 06:20



Au sommaire de cet article :

► Inscription à la soirée



► Kissimmee quésaco ?





Formation soirée AGV le 16 avril - Un voyage à gagner



Cette soirée floridienne - organisée en partenariat avec Icelandair - vous permettra de découvrir la destination/d’actualiser vos connaissances sur Kissimmee et sur la célèbre compagnie islandaise.



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Experience Kissimmee invite les agents de voyages à une soirée (formation-cocktail dînatoire) 📅 le 16 avril 2026 à 19h 📍à l’hôtel Paris Marriott Opera Ambassador.Cette soirée floridienne - organisée en partenariat avec Icelandair - vous permettra de découvrir la destination/d’actualiser vos connaissances sur Kissimmee et sur la célèbre compagnie islandaise.🎁Inscrivez-vous et tentez de remporter

Kissimmee quésaco ? 25 minutes de l’aéroport international d’Orlando (MCO), il s’agit d’une véritable porte d’entrée vers les parcs d’attractions mondialement connus tels que Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort ou encore SeaWorld Orlando. C’est l’endroit idéal pour profiter de l’effervescence des parcs tout en séjournant dans un cadre plus calme et reposant.



Mais Kissimmee ne se résume pas à sa proximité avec ces géants du divertissement. La région offre également une nature préservée, typique des paysages floridiens. Les amateurs de plein air peuvent explorer les marécages et les lacs environnants en kayak ou à bord d’un airboat, glissant sur l’eau à la découverte des alligators. De vastes espaces naturels invitent à la randonnée, aux balades à vélo, à l’observation des oiseaux, ou encore aux balades à cheval dans le Lazy H Ranch .



L’une des particularités de Kissimmee réside dans ses "vacation homes" . Ces villas spacieuses, souvent équipées de piscines privées, permettent de vivre un séjour en toute liberté, comme à la maison, avec une touche typiquement américaine. Une option particulièrement appréciée des familles et des groupes d’amis, qui peuvent ainsi profiter d’un confort optimal tout en restant à proximité des principales attractions.



Kissimmee séduit également par son atmosphère conviviale et détendue. La charmante ville de Celebration - créée par Walt Disney - offre un cadre pittoresque avec ses rues soignées, ses boutiques colorées, et ses restaurants. Les possibilités de divertissement sont nombreuses : spectacles, activités familiales, shopping, restaurants… Kissimmee propose une offre riche et accessible à tous. Enfin, Old Town Entertainment District célébrera ses 40 ans en 2026. Depuis 1986, ce quartier séduit les visiteurs grâce à son charme rétro, ses animations et ses activités familiales.



Il est également possible de voyager à travers le temps à Kissimmee : à moins d’une heure de route se trouve le célèbre situé à Cape Canaveral, l’un des sites les plus populaires pour les amateurs d’aventure spatiale.



Facilement accessible grâce à sa proximité de l’aéroport international d’Orlando (MCO), il est également possible de venir à Kissimmee en train, avec la Brightline, qui relie Miami à Orlando en 3h30 plusieurs fois par jour. Ce train ultra-moderne à grande vitesse permet aisément de combiner une visite de Miami avec un séjour à Kissimmee. Kissimmee est une destination idéale pour les voyageurs en quête de soleil, de divertissement et de dépaysement. Située à seulement, il s’agit d’une véritable porte d’entrée vers les. C’est l’endroit idéal pour profiter de l’effervescence des parcs tout en séjournant dans un cadre plus calme et reposant.Mais Kissimmee ne se résume pas à sa proximité avec ces géants du divertissement. La région offre également une nature préservée, typique des paysages floridiens. Les amateurs de plein air peuvent. De vastes espaces naturels invitent à la randonnée, aux balades à vélo, à l’observation des oiseaux, ou encore aux balades à cheval dans leL’une des particularités de Kissimmee réside dans ses, avec une touche typiquement américaine. Une option particulièrement appréciée des familles et des groupes d’amis, qui peuvent ainsi profiter d’un confort optimal tout en restant à proximité des principales attractions.La charmante ville de Celebration - créée par Walt Disney - offre un cadre pittoresque avec ses rues soignées, ses boutiques colorées, et ses restaurants. Les… Kissimmee propose une offre riche et accessible à tous. Enfin,célébrera ses. Depuis 1986, ce quartier séduit les visiteurs grâce à son charme rétro, ses animations et ses activités familiales.Il est également possible de voyager à travers le temps à Kissimmee : à moins d’une heure de route se trouve le célèbre Kennedy Space Center Facilement accessible grâce à sa proximité de l’(MCO), il est également possible de venir à Kissimmee en train, avec la, qui relie Miami à Orlando en 3h30 plusieurs fois par jour. Ce train ultra-moderne à grande vitesse permet aisément de

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