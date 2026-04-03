Un séjour so chic à Milan, autour du Portrait Milano

Bien d'autres découvertes se seraient imposées pendant ce séjour à Milan où, dit Annamaria Fumagalli, "tout est caché. Car, ici, on ne montre pas" .



Au hasard des rues, on découvre d'ailleurs, ici, un jardin, là, de belles belles maisons-musées, plus loin des cours cachées.



Sur la table de la réception du Portrait Milano, un livre superbement illustré " I cortili di Milano ", insuffle l'envie de voir d'autres joyaux, à commencer par le Palais Visconti, le Palais Serbelloni ou encore le Palais Borromeo d'Adda sur lequel Sthendal a écrit des pages magnifiques.



Il faudra donc revenir.



Par chance, la conciergerie du Portrait Milano - rebaptisée la "team lifestyle" - peut arranger toute sorte de visites. Toutefois, si elle peut carrément privatiser le Duomo ou - pour les amateurs - le Circuit automobile de Monza, il lui est impossible d'obtenir pour soi seul la salle où trône la "Cène" de Leonard de Vinci. Mais elle peut tout de même arranger une visite guidée avec guide privé.



La conciergerie du Portrait Milano a bien d'autres cordes à son arc pour " répondre à la demande de choses vraies, authentiques, d'une clientèle en quête d'émotions ". Par exemple, organiser des pique-nique dans un parc, monter une tournée des petits torréfacteurs pour, chemin faisant, apprendre à faire le moka, organiser une leçon de cuisine pour initier au mystère du tiramisu, et même, monter, en compagnie d'un concierge sportif, un tour à vélo dans les rues de Milan ou dans les collines environnantes...



Des émotions, on en a eu notre part pendant ce séjour au Portrait Milano. C'est donc avec un pincement au cœur que l'on a grimpé dans la voiture avec chauffeur qui nous a ramené à la gare de Milano Centrale. Avec, déjà, l'envie de revenir.