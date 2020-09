Agences de voyages : IATA va-t-il revoir ou adapter ses critères financiers face à la crise ?

TourMaG.com - Le Système d’accréditation IATA pour les agences de voyages s’appuie sur des critères financiers. L’épidémie liée au coronavirus impacter lourdement les comptes des agences de voyages. IATA a-t-il prévu un assouplissement ou un plan B pour délivrer les accréditations ?



Robert Chad : Pour être précis, le système d'accréditation IATA est basé sur une demande d'adhésion d'un agent de voyages qui doit remplir diverses exigences (celles-ci peuvent varier selon les pays en fonction de la législation locale) et incluant une évaluation des risques basée sur des critères financiers.



Ces critères financiers sont établis et périodiquement revus par les différents forums locaux (APJC - Agency Program Joint Council composé d'un nombre égal d'agents de voyages et de représentants des compagnies aériennes).



Avant la situation liée au Coronavirus, l'IATA avait repensé le programme avec l'introduction de NEWGENISS vers lequel le marché français a migré en 2019.



L'un des piliers de ce programme est l'introduction d'une approche flexible adaptée à chaque business model d'agent de voyage: 3 modèles d’accréditations sont disponibles pour les agents nommés : Go Lite, Go Standard et Go Global.



Le programme Go Lite offre une approche très flexible certainement adaptée à la situation actuelle car il est basé sur la vente par carte de crédit, Easy Pay (un système de portefeuille virtuel pour les agents) et d'autres méthodes de paiement alternatives.



C'est ce que nous pensons être le plus adapté actuellement pour de nouvelles accréditations rapides. Bien entendu, le Go Standard est toujours une option, et nécessitera le respect des critères financiers en place.



À cet égard, il est important de savoir qu'outre les nouvelles accréditations, les agents déjà membres du programme, passent par une évaluation financière annuelle, afin de déterminer leur statut de risque.



Face à cette situation, les forums mondiaux de l'IATA dans le cadre de la Passenger Conference, du Passenger Steering Group (PSG) et du Passenger Agency Program Global Joint Council (PAPGJC) ont agi très rapidement et adopté un ensemble de mesures pour offrir plus de flexibilité aux agents de voyages en ce moment.



L'une des mesures a été d’encourager les forums locaux (APJC) à procéder à des ajustements temporaires des critères financiers locaux retenus pour l'année 2020.



Ceci est actuellement en cours dans de nombreux pays, dont la France et ses résultats seront soumis prochainement pour validation à la Passenger Conference.



L'IATA a également proposé des options pour ajuster les montants des garanties bancaires aux niveaux de vente actuels et propose également la nouvelle option de dépôts en espèces lorsque cela est possible.