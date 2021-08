IATA réclame près d'un milliard de dollars de fonds bloqués dans 20 pays

L'Association du transport aérien international (IATA) réclame près d'un milliard de dollars de fonds bloqués provenant de la vente de billets d'avions, de transports de fret et d'autres activités.



Environ 963 millions de dollars sont bloqués dans près de 20 pays. Quatre pays : le Bangladesh (146,1 millions de dollars), le Liban (175,5 millions de dollars), le Nigéria (143,8 millions de dollars) et le Zimbabwe (142,7 millions de dollars) représentent plus de 60 % de ce total, " bien qu'il y ait eu des progrès positifs dans la réduction des fonds bloqués au Bangladesh et Zimbabwe ces derniers temps " explique IATA dans un communiqué de presse.



« Les gouvernements empêchent le rapatriement de près d'un milliard de dollars de revenus des compagnies aériennes. Cela contrevient aux conventions internationales et pourrait ralentir la reprise des voyages et du tourisme sur les marchés touchés alors que l'industrie du transport aérien a du mal à se remettre de la crise du COVID-19.



Les compagnies aériennes ne seront pas en mesure de fournir une connectivité fiable si elles ne peuvent pas compter sur les revenus locaux pour soutenir leurs opérations. C'est pourquoi il est essentiel que tous les gouvernements donnent la priorité à ce que les fonds puissent être rapatriés de manière efficace. Ce n'est pas le moment de marquer un "but contre son camp" en mettant en danger la connectivité aérienne vitale », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.