Aérien : l'AFMAé fait le plein pour la rentrée

Le centre de formation, dédié aux métiers de l'aérien, confirme une tendance encourageante avec une augmentation constante du nombre d'élèves rejoignant ses rangs.



Cette croissance témoigne de l'engouement croissant des jeunes pour le secteur de l'aérien.



Magali Jobert, déléguée générale de l'AFMAÉ, exprime son enthousiasme quant à cette évolution positive: « Le dernier salon du Bourget qui s'est tenu du 19 au 25 juin dernier a déjà confirmé cette tendance avec une fréquentation en hausse significative.



Les jeunes, et même les moins jeunes, sont de plus en plus attirés par les métiers de l'aérien, car ils aspirent à participer à l'aventure de la transition du secteur.



L'industrie aérienne regorge de métiers diversifiés, où l'on peut commencer en tant que mécanicien et évoluer dans sa carrière en profitant de nombreuses opportunités de progression. Tout est accessible, et cela s'adresse à tous les publics, en gardant la volonté de féminiser ces métiers ».