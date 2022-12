L’AFMAÉ dévoile sa nouvelle identité visuelle

Fondée en 1996 par Air France, le Groupe ADP, la FNAM (Fédération Nationale de l’Avion et de ses Métiers) et le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) est installée sur deux sites, sur l’aéroport du Bourget, à Bonneuil-en-France et sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Cette situation en fait un élément incontournable de la formation en particulier en Île-de-France première région aéronautique française.



L’AFMAÉ, forme en apprentissage sur les métiers techniques et commerciaux de l’aérien : des mécaniciens, des techniciens (Bac Pro Aéronautique, Mention Complémentaire Aéronautique, BTS Aéronautique) et des agents d’escale (Mention Complémentaire Accueil dans les Transports).



L’AFMAÉ possède une offre de formations certifiantes qui s’inscrit dans l’accompagnement et la professionnalisation de profils, tel que le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) PNC (Personnel Navigant Commercial) pour former des hôtesses et stewards.



Une formation d’excellence reconnue par l’obtention de certifications (Qualiopi, Certimétal …), habilitations, agréments (agrément européen EASA PART 147, l’agrément du C.N.A.P.S) et labels (Empl’itude, Pro Tarmac).