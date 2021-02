Aides : ce qu'il faut retenir de la visio-conférence EDV-CDMV ? organisée le mercredi 3 février 2021

Retrouvez pêlemêle certaines réponses aux questions posées par les membres du CDMV à Valérie Boned et Jean-Pierre Mas respectivement Secrétaire générale et Président des Entreprises du Voyage lors de la visio-conférence organisée mercredi 3 février 2021.

Jeudi 4 Février 2021

Quid du fonds de solidarité de décembre ? Sur le fonds de solidarité de décembre, "certaines entreprises commencent doucement à le recevoir. Certains ont eu des difficultés. Nous avons eu de nombreux signalement sur 3 types de refus" explique Valérie Boned, secrétaire générale des EDV :



1 - Le secteur n'est pas concerné par la fermeture administrative :

"Certaines entreprises ont coché qu'elles étaient en fermeture administrative ce n'est pas le cas. Il faut bien préciser que vous n'êtes pas dans ce cas et préciser que vous faites partie du secteur 1."



"Seules les agences situées dans les centres commerciaux de plus de 20 000m2 sont fermées administrativement " ajoute Jean-Pierre Mas, Président des EDV.



2 - Demande de documentations supplémentaires

"Dans ce cas, il faut bien vérifier que le montant du chiffre d'affaires est bien celui des documents comptables."



3- Vous n'avez pas droit au fonds de solidarité

"Bercy se cale sur la déclaration de TVA pour vérifier le chiffre d'affaires. Hors dans notre secteur le chiffre d'affaires n'est pas forcément soumis à TVA, cela varie en fonction des destinations. Nous avons envoyé une note à Bercy que nous avons transmise aux adhérents. N'hésitez pas à la renvoyer aux services en question " explique Valérie Boned



"Nous avons reçu beaucoup de questions sur le chiffre d'affaires, il faut bien indiqué celui qui est au bilan. Il ne faut pas en inventer un autre, vous risquez un redressement" avertit Jean-Pierre Mas.

Activité partielle, PGE, Aides régionales Activité Partielle

La prise en charge du chômage partiel à 100% est reconduite pour janvier et février, "le texte est paru mardi pour février" précise Valérie Boned. Pour les mois suivants mars - juin, la même prise en charge devrait se poursuivre, mais elle sera soumise à condition : seules les entreprises accusant une perte de chiffre d'affaires de 80% pourront en bénéficier.



Par ailleurs, Valérie Boned a rappelé que l'accord de branche pour l'APLD a été signé "ce qui n'est pas le cas de toutes branches comme l'hôtellerie - restauration" précise t-elle.



Si la prise en charge à 100% de l'activité partielle s'arrête en mars pour ceux qui ne pourront pas justifier d'une perte de 80% du CA, l'APLD pourra être mise en place.



Lire : Tourisme : accord entre le patronat et les syndicats concernant l'APLD



PGE

Sur le refus des banques de délivrer des PGE : " C'est un vrai problème " explique Jean-Pierre Mas. "Les pouvoirs publics n'arrivent pas à mettre la pression sur les banques".



Pour ceux qui choisiraient de reporter d'un an le début des remboursements du PGE, le président des EDV précise "qu'il faudra rembourser en 4 ans mais les taux d'intérêts risquent d'être plus élevés. Et certaines banques demandent des frais".



Quid de la transformation en prêt participatif ? " Ce sujet n'est pas encore traité, nous n'avons pas de réponse. Le sujet n'est pas une priorité absolu. Nous y viendrons plus tard " ajoute le président des EDV.



Aides régionales

Valérie Boned insiste "n'hésitez pas à vous tourner vers votre Chambre de Commerce et d'Industrie, la Région, le Département... sur les territoires ces institutions ont mis aussi niveau local de nombreuses aides pour les entreprises. Il faut vous renseigner. Nous avons des contacts avec certains."



Frontières fermées et impact sur les annulations

