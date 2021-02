Tourisme : accord entre le patronat et les syndicats concernant l'APLD

L'APLD consiste en un accompagnement de l’État sous forme de soutien financier. Il permet de s'adapter à une reprise progressive du plein emploi par étapes, en modulant progressivement l’emploi en fonction de la reprise de l’activité.



Il existe deux façons de mettre en place l'Activité Partielle de Longue Durée, soit d'une façon unilatérale de la part de l'employeur ou en concertation avec les partenaires sociaux.



" La décision unilatérale imposée par l'employeur au sein de l'entreprise se verra opposer un contrôle plus accru par la DIRECCTE, " prévient Me Marie-Laure Tarragano, l'avocate ayant rédigé l'APLD pour le secteur.



L'accord de branche prévoit par dérogation à la loi, une réduction du temps de travail jusqu'à 50% de l'activité normale, sur une durée totale 24 mois lissée sur 36 mois.



L'engagement se fait par période de sur 6 mois.



" Il faudra alors présenter, aux salariés, la photographie à m+6 pour justifier la situation économique de l'entreprise par rapport à la date de signature. "



Pour rappel l'accord a été signé, pour la partie patronale par le SETO et les Entreprises du Voyage.



Concernant la partie syndicale, CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC, ont fait preuve d’une maturité nécessaire pour faire face au défi du maintien dans l’emploi et de la sauvegarde des compétences dans notre Branche.



Alors que Charles de Vivie, qui a présidé la Commission Paritaires des Affaires Sociales depuis octobre 2015, quitte Kuoni et le secteur, une nouvelle présidence arrive.



La Branche souhaite la bienvenue à son successeur, Morgan Butty, Vice President en charge des Opérations RH, de la Stratégie et des Relations Sociales du groupe CWT.



Il sera secondé par Séverine de Paepe, DRH de Comptoir des Voyages et Nomade Aventure, avec la mission de poursuivre l’animation et les négociations entre les différents partenaires sociaux.