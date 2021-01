Tourisme : "le fonds de solidarité sera reconduit en janvier et février" selon Valérie Boned

" Nous avons reçu plus d'une centaine de questions, cela démontre tout l'intérêt de l'évènement et d'éclaircir les différents dispositifs.



Nous les avons toutes classées par sujets, " inaugure le président de cérémonie et des Edv Île-de-France, Lionel Rabiet.



Il faut dire qu'après bientôt une année de crise, les acteurs du tourisme voient l'activité non seulement ne pas repartir, mais ralentir sous l'impulsion des décisions gouvernementales.



Ces dernières ont une visée et nous le savons : " le principe c'est on ne voyage pas " a expliqué Jean-Yves Le Drian.



Parmi es sujets principaux figurent pour la survie, figure inévitable le fonds de solidarité. Mais avant de rentrer dans le fond du problème, la secrétaire générale des EDV a voulu préciser.



" Le message principal, je n'aurais pas les réponses à toutes les questions et il y aura des réponses pas agréables, mais je ne les changerais pas, " a donné sous forme de La, Valérie Bonned.



Il y a une option soit sur les 10 000 soit un pourcentage sur la perte du chiffre d'affaires.