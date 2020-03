Air Astana : la plupart des vols suspendus jusqu'au 15 avril 2020

La plupart des vols Air Astana et FlyArystan sont désormais suspendus jusqu'au 15 avril 2020 suite au confinement des villes d'Almaty et de Nur-Sultan et en raison des restrictions gouvernementales mises en place pour prévenir la propagation du Coronavirus.



Les vols internationaux ne seront désormais effectués que pour rapatrier les citoyens kazakhstanais et permettre aux ressortissants étrangers de quitter le pays.



Les compagnies aériennes du groupe Air Astana indiquent qu'elles "continueront d'assurer des vols domestiques aussi longtemps que possible afin de permettre aux passagers de rejoindre leur lieu de résidence permanent."