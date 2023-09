Air Belgium : l'EGFATT appelle l'Europe à mieux protéger les voyageurs

L'EGFATT poursuit : "il arrive même que des voyagistes paient pour la faillite (ou les problèmes financiers) d'une compagnie aérienne ! Dans le cas d'Air Belgium, ils doivent acheter pour leurs voyageurs de nouveaux billets d'avion beaucoup plus chers, proposer des plans de voyage plus difficiles (seule Air Belgium volait directement à partir de Bruxelles), voire être contraints d'annuler le voyage pour cause de force majeure. Dans ce dernier cas, ils doivent rembourser les voyageurs dans un délai de 14 jours, sans avoir l'assurance d'être remboursés par Air Belgium.



Outre les coûts purement financiers, elles subissent également des pertes supplémentaires en raison du déploiement complémentaire de personnel pour régler les questions susmentionnées pour leurs voyageurs, ce personnel étant toutefois très dévoué et entièrement au service de leurs voyageurs."



EGFATT, avec ECTAA et d'autres organisations, demande depuis des années à l'industrie du transport aérien de créer son propre fonds de garantie ou de prendre toute autre initiative utile à cet égard