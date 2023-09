Arrêt d'Air Belgium : les EDV et le SETO sur le coup

Autre cas de figure, si les billets aller et retour sont prévus après le 3 octobre 2023, ils seront "prioritairement remboursés dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, dont la demande a été introduite ce 18 septembre 2023. Nous vous tiendrons informé dès que possible."



En revanche pour les clients des agences de voyages, la compagnie aérienne a coupé le remboursement automatique sur GDS. La procédure de DAR sur BSP link elle est ainsi impossible nous informe un opérateur de voyage.



Selon nos informations, les Entreprises du Voyage auraient déjà sollicité IATA afin de prendre toute mesure conservatoire.



Le syndicat pourrait envisager également une action alors que la compagnie compte garder une activité et se développer exclusivement sur l'activité de fret (cargo) et ACMI (l'affrètement d'avions pour d'autres compagnies aériennes).