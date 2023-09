ECTAA : Air Belgium a un "mépris flagrant des droits des passagers"

"La défaillance et la cessation subséquente des opérations des compagnies aériennes représentent un problème grave, laissant les consommateurs vulnérables et financièrement éprouvés.



Depuis 2017, il y a eu plus de 140 défaillances de compagnies aériennes, et les répercussions de ces défaillances ont été ressenties loin à la ronde" , a déclaré Frank Oostdam, président de l'ECTAA.



Mais cette fois, le transporteur n'a pas fait faillite. Il poursuit ses activités en se concentrant sur le fret et l'affrètement d'avions pour d'autres compagnies aériennes.



Comme nous l'expliquait Jean-Pierre Mas, Président des Entreprises du Voyage : "Le cas d'Air Belgium a quand même une particularité, c'est que la société n'a pas déposé le bilan. C'est uniquement l'activité transport de voyageurs qui a été stoppée. On doit pouvoir aller chercher l'argent dans la compagnie, dans le groupe."