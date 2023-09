Arrêt vols Air Belgium : "IATA nous dit, on va avoir des solutions"

Les Entreprises du Voyage ont ainsi sollicité IATA afin de prendre toute mesure conservatoire. "Et IATA, pour la première fois, nous a dit 'on va avoir des solutions' " ajoute Jean-Pierre Mas.



"On doit pouvoir aller chercher l'argent dans la compagnie, dans le groupe. Pour une fois, j'ai envie de dire, attendons de voir si IATA tient ses promesses. Nous allons voir si l'association est capable de traiter le problème du remboursement des agences dans une situation qui est quand même très particulière, c'est-à-dire une situation où la compagnie continue son activité, la société belge continue à exister. Cela va être intéressant à suivre.



Il y a des actifs, il y a une activité, et j'espère que l'IATA saura utiliser ces actifs pour rembourser les billets émis et non volés. "