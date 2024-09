Comment se protéger des faillites des compagnies aériennes ?

Il est clair que chaque société doit s’assumer et que la sanction d’une gestion défaillante ou même de circonstances extérieures a pour conséquence sa disparition. C’est la règle du jeu économique et tout dirigeant est bien conscient de ce risque. Dans cette fâcheuse hypothèse, les créanciers ont peu de chances de recouvrer leur argent et les actionnaires perdent tout. C’est une des conséquences de notre système capitaliste dont on n’a pas encore trouvé comment le remplacer.



Seulement le transport aérien a une spécificité supplémentaire, sa relation avec ses clients et ses distributeurs.



Il est organisé sur un concept mondial avec à sa tête une très puissante association de compagnies aériennes, IATA, laquelle détient le droit de choisir ses distributeurs : les agents de voyages. Or pour être accepté dans cet ensemble et avoir le droit de vendre les billets des compagnies, les agents de voyages doivent fournir des garanties bancaires pour assurer auprès des transporteurs, via IATA, le règlement des sommes qu’ils détiennent au nom des compagnies.



Nul doute que cette procédure très contraignante a sensiblement amélioré la fiabilité économique de ce réseau lequel est tout de même indispensable au transport aérien. Faut-il rappeler que 70% des ventes se font encore au travers des intermédiaires qu’ils soient agents de voyages physiques ou virtuels avec l’utilisation massive des possibilités d’Internet.