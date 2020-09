Air Tahiti Nui : J’ai testé pour vous la Classe Affaires Paris-Papeete

Moins gourmands en kérosène mais aussi plus modernes et performants, ces appareils proposent confort et technologie avancés dans chacune des trois classes (Poerava Business, Moana Premium, Moana Economy).



Pour bien organiser sa nuit et se préparer au décalage des 12h à venir, quelques heures de repos s’imposent avant l’arrivée de l’autre côté de l’Atlantique, après 9h de vol.



Un jeu d’enfant avec des sièges qui se transforment en flat bed en un clin d’oeil et vous plongent rapidement dans un sommeil réparateur.



Après une collation légère (sandwich et boisson), 2h avant l’atterrissage, l’escale technique à Vancouver est menée tambour battant. Et pour cause : le personnel de nettoyage, covid oblige, fera le minimum syndical.



Vous retrouverez exactement vos affaires comme vous les avez laissées. Pas toutes car il faudra, pour des raisons de sécurité, redescendre et reprendre vos effets personnels.



On nous avait annoncé une heure de stop. Finalement, 30 minutes montre en main, suffisent pour boucler le tout et faire remonter passagers et nouvel équipage à bord.



Un laps de temps précieux qui va compenser les 20’ de retard pris au décollage à Roissy. Un déjeuner est proposé pour attaquer le dernier segment, avant l’arrivée à Papeete, une dizaine d’heures plus tard. L’entrée est identique, seul le plat chaud change.



Le Tetiaroa redécolle pour atterrir très ponctuellement à 5h à Papette après un périple de près de 21h de vol. Oui, c’est long certes... mais la Polynésie et ses îles de rêve, ça se mérite !



(*) Tetiaroa, atoll que la reine Pomare appelé son jardin d’Eden, désormais propriété éco-responsable de l’inoubliable Marlon Brando, cet avion a pour marraine Tumi Brando, petite fille du célèbre acteur.