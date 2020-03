Air Transat annule les frais de modification sur les réservations existantes

Pour rappel, la compagnie avait déjà mis en place la possibilité pour les voyageurs de réserver leur prochain voyage vers le Canada en toute confiance, en leur offrant le possibilité de modifier sans frais la date de leur voyage ou encore leur destination jusqu’à 24 heures avant le départ.



Ceci s’appliquait sur les réservations effectuées entre le 4 et le 31 mars 2020 inclus, hors tarif Éco Budget, pour des voyages d’ici le 31 octobre 2020 (le report devant être effectué dans l’année qui suit la date initiale prévue et la différence tarifaire en cas de tarif plus élevé sur la nouvelle réservation étant à la charge du client),



Les agents de voyages sont invités à contacter le Help Desk au 0 820 000 649 pour plus de détails sur la procédure à appliquer.