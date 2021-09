Allianz Partners : Damien Ladous nommé CEO Voyage Julia Unkel, nommée directrice financière

Damien Ladous est depuis le 1er juin nommé CEO Voyage d'Allianz Partners. De son côté Julia Unkel prend le poste de Directrice financière.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 1 Septembre 2021

Jusqu’alors Directeur Financier et membre du directoire d’Allianz Partners, Damien Ladous, est nommé CEO Voyage depuis le 1er juin 2021.



Ayant quitté Allianz France pour rejoindre Allianz Partners en août 2020, Damien a dirigé les activités financières du groupe dans un contexte de transformation et de crise sanitaire.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il succède à Ida Luka-Lognoné, CEO Santé Internationale, qui, durant les 10 derniers mois, a dirigé la ligne de business Travel en plus de son propre secteur d’activité.



Damien Ladous a rejoint Allianz France en 2006 où il a débuté au service des fusions-acquisitions/ finance d’entreprise avant de passer au contrôle de gestion en 2011.



Il a ensuite rejoint Allianz SE en 2012 pour travailler sur les activités de Contrôle et de Gestion du capital, avant d’intégrer en 2015 l’équipe Stratégie et Gestion du portefeuille.



Il était responsable de la section Planification et Contrôle chez Allianz France avant d’intégrer Allianz Partners.

Julia Unkel, Directrice Financière C'est Julia Unkel qui a été nommée pour succéder à Damien Ladous au poste de Directeur Financier. Elle devient membre du directoire d’Allianz Partners.



Julia Unkel a joué a rejoint l’entreprise en tant que responsable de projets spéciaux en août 2020.



Avant cela, elle était responsable du secteur de l’assurance au sein de la direction des services financiers de PwC depuis 2018. À ce titre, elle dirigeait la mise en œuvre de projets règlementaires impactant les méthodes, la gouvernance, les processus, les données et les systèmes informatiques.













