Alors les Bleus, besoin de vacances ? Faites appel à une agence de voyages !

Les Entreprises du Voyage lancent une nouvelle campagne de promotion en surfant sur la coupe du monde de football.



Après un mois de compétition et une finale pleine de rebondissements - la plus suivie de l’Histoire du football - l’heure est désormais au repos pour les Bleus.



Après avoir incité les perdants de la dernière campagne présidentielle à prendre des vacances et à confier leur organisation à un expert du voyage, « Les Entreprises du Voyage » continue de surfer sur l’actualité en invitant les joueurs des équipes de la Coupe du Monde à en faire autant.



Cette nouvelle campagne a mis en scène des visuels permettant d’identifier directement le pays éliminé. Sa diffusion sur Facebook et Instagram a un objectif de notoriété et d'interaction indique un communiqué de presse.