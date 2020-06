American Airlines reprend ses vols depuis la France vers les Etats-Unis

American Airlines annonce la reprise de ses vols depuis la France vers les Etats-Unis.



La compagnie va opérer la liaison entre Dallas/ Fort Worth (DFW) et Paris Charles de Gaulle (CDG). Dans un courrier adressé à ses partenaires, Tom Lattig, Vice President, Europe, Middle East and Africa Sales & Distribution précise : "La reprise du service entre CDG et DFW, notre plus grand hub, est un pas important dans la reconstruction de nos liaisons internationales. Nous travaillons en étroite collaboration avec les aéroports et les autorités locales pour continuer à assurer un service en toute sécurité à nos passagers."



American opèrera temporairement du Terminal 2E, comptoirs 2 et 3.



A noter que la compagnie a prolongé l’absence de pénalité de changement pour tous les voyages cet été, jusqu’au 30 septembre 2020 et qu'elle applique un protocole sanitaire strict.